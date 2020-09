Vrouwen Eredivisie wil meer zijn dan een paar internationals: ‘Juist de talenten leren kennen’

De nieuwe opzet van de eredivisie voor vrouwen werd vorige week gelanceerd, met een nieuw logo en de onthulling van ING als grote sponsor van de competitie. Het geeft de eredivisie meer slagkracht en is een stimulans voor de ontwikkeling van het hele vrouwenvoetbal. Daarnaast is de eredivisie zichtbaarder op tv: FOX Sports zendt elke zondag om 12.15 uur een duel live uit, vandaag is dat Ajax - FC Twente. De NOS laat een samenvatting van die wedstrijd zien in Studio Sport.



Dat er belangstelling is voor vrouwenvoetbal, zien we al een paar jaar bij de Leeuwinnen. Maar voor de eredivisie? ,,Het zal moeten groeien. En het is aftasten, of dit bijvoorbeeld het goede tijdstip is”, erkent Kirsten van de Ven, manager vrouwenvoetbal bij de KNVB. Wel is het duidelijk wie straks de kijkers moeten zijn. ,,De Leeuwinnen-doelgroep is heel interessant.”