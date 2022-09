Vrouwen FC Twente kloppen Ajax in spannende strijd om Super Cup

FC Twente, met Joran Pot als nieuwe hoofdtrainer, kwam al na vijf minuten op voorsprong via Oranje-international Fenna Kalma, die profiteerde van een misser van Ajax-verdedigster Lisa Doorn. Romée Leuchter trok de stand na 25 minuten gelijk toen het ook bij Twente achterin misging.



Kort na rust kwam de thuisclub wederom op voorsprong. Een voorzet van Olislagers vanaf de linkerflank zeilde over keepster Lize Kop in het doel. Ashleigh Weerden schoot even later de 2-2 binnen. In de slotfase bezorgde Olislagers, tienvoudig international van Oranje, FC Twente met een hard schot in de korte hoek langs Kop de eerste prijs van het seizoen.