Vrouwen Twente poetsen pijn van verspeeld kampioenschap weg met bekerwinst op PSV

De vrouwen van FC Twente hebben voor de derde keer in de historie de KNVB-beker gewonnen. PSV werd in Den Haag met 4-0 verslagen. De prijs is een opsteker voor de ploeg die onlangs op vrij sensationele wijze de koppositie en daarmee het kampioenschap verspeelde.

Feesten, zingen en springen. Dat deden Oranje-keeper Daphne van Domselaar en haar ploeggenoten vanmiddag na het laatste fluitsignaal in Den Haag voor het oog van de ruim 2500 aanwezigen, met de ‘dennenappel’ in handen die sinds 2018 ook bij de vrouwen wordt uitgereikt. De pijn van het verspeelde kampioenschap was ingeruild voor de euforie van de KNVB-beker.

Een doelsaldo van 81 voor en 6 tegen en tóch geen kampioen worden. Dat overkwam de vrouwen van FC Twente dit seizoen, door een nederlaag in het slot van het seizoen tegen concurrent Ajax (1-0). In die wedstrijd deed Twente bepaald niet onder voor de Amsterdammers, maar die kostte ze uiteindelijk wel de titel: Ajax werd kampioen.

Met de bekerfinale kon die pijn enigszins worden weggepoetst. Met het PSV van het na dit seizoen vertrekkende toptalent Esmee Brugts trof FC Twente een tegenstander die in de competitie negentien punten minder had en twee keer met duidelijke cijfers was verslagen (3-1 en 0-3). Al beet PSV in Den Haag in fases zeker van zich af, met onder meer een schot op de lat die de gelijkmaker had kunnen betekenen.

Het veel meer gelouterde en ook wel dominerende Twente ging wat efficiënter om met de kansen. Voor rust schoot aanvoerder Renate Jansen knap raak, na een aanname op haar borst en een pegel met links in de verre kruising. En in een fase dat PSV durfde te geloven in een gelijkmaker, maakte Kim Everaerts van Twente het twintig minuten voor tijd af aan de andere kant. Vlak voor het einde schoot ook Elena Dhont nog raak en profiteerde de net ingevallen Bente Jansen van geklungel van PSV-keeper Danielle de Jong.

Na afloop nam de vrouw de wedstrijd, Jansen, uit handen van René Roord (manager vrouwenvoetbal bij Twente), Jan Dirk van der Zee (directeur amateur- en vrouwenvoetbal bij de KNVB) en Lucienne Reichardt (manager vrouwenvoetbal KNVB) de dennenappel in ontvangst. Nadat in de halve finales de beloften van PSV geklopt werden, was het nu de beurt geweest aan het eerste elftal. Genoeg voor misschien niet dé hoofdprijs in het Nederlandse vrouwenvoetbal, maar in elk geval wel eremetaal.