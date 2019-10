Vuurwerk verpest bekeravond voor Harkemase Boys

Scheidsrechter Van der Eijk had het duel al een keertje stilgelegd, maar staakte de wedstrijd tijdelijk toen in de 33ste minuut een zware bom ontplofte in het Friese strafschopgebied. De arbiter maande de spelers naar binnen en eiste in de catacomben veiligheidsgaranties voor het restant. ,,Anders wordt de wedstrijd definitief gestaakt’’, gaf de speaker door.



Nadat de rust een beetje terugkeerde en de politie de kleine groep raddraaiers had geïsoleerd van de rest van het 4000-koppige publiek, kwam FC Groningen plots op voorsprong. Samir Memisevic maakte uit een terechte strafschop 0-1.