VVCS-voorzitter Levchenko uit zorgen: ‘De aantallen stijgen, dat is verontrustend’

FIFPRO wil minder interlandsDe internationale spelersvakbond FIFPRO en de Nederlandse belangenvereniging VVCS maken zich zorgen om het toenemende aantal coronabesmettingen in de voetballerij. De ‘bubbel’ die alle clubs hebben gecreëerd, blijkt lang niet altijd waterdicht. ,,Er zijn heel veel vraagtekens, we weten eigenlijk niet eens wat de dag van morgen brengt”, zegt Vincent Gouttebarge, hoofd medische zaken bij FIFPRO.

,,We gaan verschillende scenario’s uitwerken voor de komende periode, als de tweede golf er echt aan komt. Maar het is zó lastig om beleid te maken met zoveel onzekerheid en zoveel verschillen tussen alle landen wat betreft de aanpak.”



Bij de VVCS (Vereniging van Contractspelers) zijn die zorgen er ook. Voorzitter Evgeniy Levchenko en zijn kompanen zaten maandag weer eens met elkaar om de tafel op het hoofdkantoor in Hoofddorp. ,,De afgelopen maanden gingen de meeste vergaderingen online. Maar we vonden het gezien de situatie nodig om weer even bij elkaar te komen”, aldus Levchenko.

Volledig scherm Ook AZ heeft flink last van het coronavirus. © BSR Agency Vooralsnog zijn in Nederland vijf competitiewedstrijden uitgesteld vanwege meerdere coronabesmettingen binnen een club. AZ werd afgelopen week hard getroffen en PSV miste zondag zes spelers vanwege positieve testuitslagen. ,,We zien de aantallen stijgen. Dat is verontrustend”, aldus Levchenko. ,,Je kan voetballers wel testen, maar je kan ze niet buiten de maatschappij plaatsen. Hoe je het ook wendt of keert: het systeem is niet waterdicht.”

Volledig scherm Mede door een flink aantal besmettingen verloor NAC gisteravond met 6-0 bij Go Ahead Eagles. © BSR Agency In navolging van de amateursport ook de profcompetities stilleggen, is momenteel niet aan de orde. ,,Maar als clubs wedstrijden moeten spelen zonder hun belangrijkste spelers, is dat ook een beetje competitievervalsing”, aldus Levchenko. Het is een dilemma voor alle betrokken partijen. Aan de ene kant staat de gezondheid van de spelers voorop, aan de andere kant moeten ze ook een bedrijfstak overeind houden. ,,Voor ons is vooral van belang dat de spelers geen gevaar lopen en hier geen blijvend letsel aan kunnen overhouden”, benadrukt Levchenko.

Geheugenverlies, concentratieproblemen, pijn op de borst; het zijn veelgehoorde klachten bij mensen die besmet zijn geweest. ,,Het lastige is dat we nog heel weinig weten over wat het virus kan veroorzaken bij relatief jonge sporters”, zegt Gouttebarge. Medische experts onderzoeken wat de gevolgen van een coronabesmetting kunnen zijn. ,,Niemand blijkt immuun te zijn voor Covid-19. Ook voor een sporter kan een besmetting zijn of haar carrière beïnvloeden. Maar we hebben wel de wetenschappelijke evidentie nodig om daar beleid op te kunnen maken.”

Levchenko: ,,De komende periode wordt cruciaal. Hoe we hier doorheen komen, zal bepalen of we kunnen doorgaan met de competitie. Het blijft een kwestie van heel erg opletten, afstand houden en zo min mogelijk met elkaar in contact komen. Daar blijven we allemaal op hameren.”

Als het aan de internationale spelersvakbond FIFPRO ligt, wordt het aantal vriendschappelijke interlands voor nationale voetbalploegen voorlopig gelimiteerd. De FIFPRO vindt sowieso al enige tijd dat de internationale wedstrijdkalender te vol is. Gezien de situatie met het coronavirus is het volgens hoofd medische zaken Vincent Gouttebarge ook beter om zo min mogelijk te reizen.

,,Dat wordt nu niet voor niets afgeraden. Het zou daarom beter zijn om bepaalde vriendschappelijke interlands niet te spelen. Voor de clubs zijn die wedstrijden ook heel lastig. Ze hebben geïnvesteerd om een eigen ‘bubbel’ te creëren, maar voor interlands reizen hun spelers naar diverse landen en continenten. Dat zijn juist de momenten waarop spelers in aanraking kunnen komen met Covid-19", aldus Gouttebarge.

De FIFPRO pleitte er bij de mondiale voetbalbond FIFA voor dat spelers niet alleen bij aankomst bij hun nationale ploeg worden getest op het coronavirus, maar ook voordat ze terugkeren naar hun clubs. Gouttebarge: ,,Zodat clubs niet opgezadeld worden met spelers waarvan ze niet weten of die positief of negatief zijn. Helaas heeft de FIFA dat niet meegenomen in het protocol.”

Het Nederlands elftal speelt op 11 november een oefeninterland tegen Spanje en neemt het vier dagen later in de Nations League op tegen Bosnië en Herzegovina. Beide wedstrijden zijn in Amsterdam.

