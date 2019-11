VVV bevestigt aanstelling Driessen

Van Polen omhelst, maakt rentree en ziet PEC gelijkspe­len in Keulen

14 november Vooraf was er nog een omhelzing tussen Bram van Polen en Kingsley Ehizibue, maar op het veld liepen de oud-ploeggenoten elkaar mis tijdens de oefenwedstrijd 1. FC Köln-PEC Zwolle (0-0). De een (Van Polen) speelde voor rust, de ander (Ehizibue) kwam alleen in de tweede helft in actie. Een duel waarin PEC voldoende kansen kreeg, niet scoorde, maar wel aardig voor de dag kwam.