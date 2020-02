VVV en Fortuna koesteren puntje in armoedige Limburgse derby

Reclame voor het voetbal maakten VVV en Fortuna Sittard vanavond niet in De Koel. De Limburgse derby, waarin in negentig minuten tijd nauwelijks iets gebeurde, kreeg de uitslag die het verdiende: 0-0.

Door Dennis van Bergen



De vaste toeschouwers in De Koel keken er vermoedelijk niet eens meer van op, zaterdagavond, tijdens de wedstrijd VVV-Fortuna Sittard. Opwindende momenten waren, zoals wel vaker, op de vingers van één hand te tellen. Maar, in tegenstelling tot de laatste tijd, hield de Venlose club nu niet de volle buit over aan een duel. Eindstand van een hemeltergende Limburgse derby: 0-0.

Niet verliezen. Die insteek spatte er anderhalf uur lang vanaf bij de ploegen van Hans de Koning en Sjors Ultee. En het viel ze nog niet eens te verwijten ook, VVV en Fortuna Sittard. Want, zo stelde De Koning voorafgaand aan de Limburgse ontmoeting al treffend: ,,In de fase waarin we nu zitten, gaat het om de pegels.”

Gevolg was wel dat de aanwezigen op de tribunes een wedstrijd zagen waarin met de beste bedoelingen van de wereld niet doorheen te komen was. Twee kansjes zagen ze voor rust. Een voor VVV-speler Thomas Bruns, die stuitte op Fortuna Sittard-doelman Alexei Koselev. Aan de andere kant handelde keeper Thorsten Kirschbaum van de thuisclub eenmaal attent na een poging van Amadou Ciss.



In de tweede helft veranderde aan dat spelbeeld niets. Sterker: In de wetenschap dat nummer zestien PEC Zwolle lange tijd achterstond tegen Vitesse, leken VVV en Fortuna alleen maar nóg minder risico te willen nemen.

Pas in de slotfase, toen PEC inmiddels gescoord had, kwam de ontmoeting tussen de twee Limburgse clubs enigszins tot leven. Jerome Sinclair was een keer dichtbij namens de Venlonaren, waarna VVV kort daarna aanspraak op een penalty dacht te maken toen de bal met de hand beroerd werd door Fortuna-speler Wessel Dammers. Ook Jonathan Opoku kwam later nog in kansrijke positie.

Aan de score veranderde evenwel niets. Dat zou ook onrechtvaardig zijn geweest.

Volledig scherm VVV-aanvoerder Danny Post haalt verhaal bij scheidsrechter Danny Makkelie. © BSR Agency

Volledig scherm VVV-Venlo - Fortuna Sittard. © AD