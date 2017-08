VVV geeft droomstart vervolg in Enschede

Omdat er vorige week thuis ook al van Sparta was gewonnen (3-0), beleeft VVV een historisch goede start op het hoogste niveau. De laatste keer dat de Limburgers met twee zeges begonnen, was in het seizoen 1956/57. Precies 61 jaar geleden dus.



Aluminium

Dat VVV vandaag zo goed voor de dag kwam, was in de beginfase te danken aan een degelijke organisatie en de paal. Het aluminium stond namelijk een succesje van Marko Kvasina in de weg. De Oostenrijkse nieuwkomer in de voorhoede van FC Twente raakte na twee minuten de paal, waardoor VVV aan een vroege achterstand ontsnapte.



VVV keek een tijdje de kat uit de boom en sloeg vervolgens genadeloos toe. Vito van Crooij haalde fantastisch uit en tekende na 23 minuten voor de 0-1. Een klap die hard doordreunde bij FC Twente. Nog voor rust grabbelde doelman Jorn Brondeel mis, waarna Jerold Promes raak kon koppen.



Aansluitingstreffer

FC Twente begon niet spetterend aan de twee helft, maar kreeg na een uur spelen wel de gewenste aansluitingstreffer. Verder dan deze goal van Tom Boere -zijn eerste voor zijn nieuwe club - kwamen de Tukkers echter niet.



Sterker: VVV was in de slotfase het gevaarlijkst en raakte via Lennard Thy nog de lat. Hierdoor was de tweede nederlaag van het seizoen - vorig week werd met 2-1 van Feyenoord verloren - een feit voor FC Twente.



Bescheiden feestje

En VVV? Dat zal zich vanavond even goed in de ogen wrijven. Foto's van Teletekstpagina 819 maken en een bescheiden feestje vieren. Want zo goed is het 61 jaar niet gegaan in Venlo.