VVV geeft ruime voorsprong weg tegen Vitesse

VVV startte uiterst goed. Torino Hunte schatte een prachtige dieptepass van Moreno Rutten op waarde, liet de bal één keer stuiteren, nam hem aan en volleerde hem achter Remko Pasveer (1-0).



Nog geen kwartier later was het 2-0 dankzij een afstandsschot van Lennart Thy. Pasveer zag er daarbij voor de zoveelste keer niet goed uit dit seizoen. Het leer stuitterde over zijn handen heen. Een overwinning leek in de maak. De voorsprong van zes punten die Vitesse had, leek teruggebracht te worden naar drie.



Ongelukkig

Maar in de eerste helft kende VVV-verdediger Nils Röseler een ongelukkig moment. Hij was het eindstation van een mooie en snelle aanval van Vitesse. De Arnhemmers speelden tot dan toe een matige wedstrijd, maar daarna kwam de schwung erin.



In de tweede helft kwam de ploeg van een boze Henk Fraser beter uit de kleedkamer. Door een treffer van Mason Mount uit een vrije trap werd het al snel na rust gelijk. Het was de zevende treffer van de Engelsman. Daarna waren er kansen voor beide teams, maar gescoord werd er niet meer. Al hoopte VVV in de slotminuten nog op een strafschop.



Vitesse, dat aantrad zonder de geblesseerde aanvaller Bryan Linssen (ex-VVV), blijft met 38 punten op de zevende plek in de eredivisie staan. Het gepromoveerde VVV is met 32 punten een stevige middenmoter. VVV is de op een na succesvolste promovendus na 25 speelrondes in deze eeuw. Alleen het puntenaantal van NEC in 2015/2016 is buiten bereik (36).