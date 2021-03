VVV hoopt op Guwara en Van Crooij in halve finale tegen Vitesse

Van Crooij zit in quarantaine, omdat hij in contact is geweest met iemand die besmet is met het coronavirus. VVV laat de aanvaller nog een coronatest ondergaan. Als de uitslag negatief is, zou hij kunnen meedoen tegen Vitesse.



,,Vitesse is gewoon een goede ploeg en uiteindelijk zal iedereen zeggen dat zij dinsdagavond de favoriet zijn”, zegt De Koning, wiens elftal in januari in Venlo met 4-1 won van Vitesse dankzij vier doelpunten van Georgios Giakoumakis. ,,Maar dat moet voor ons een geweldige motivatie zijn. We kunnen gewoon de finale halen. Het wordt dan ook weer een wedstrijd op zich.”