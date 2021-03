VVV hoopt op superspits in degradatiekraker: ‘Winnaar kan naar boven kijken’

36 spelers Brobbey, Botman, Lang, Koop­meiners, Ihattaren en Rensch in voorselec­tie voor EK met Jong Oranje

7 maart Brian Brobbey, Devyne Rensch en Mohamed Ihattaren zijn door bondscoach Erwin van de Looi opgenomen in de voorlopige selectie van Jong Oranje voor de poulefase van het EK, later deze maand in Hongarije.