VVV leeft op onder trainer De Koning

Het is een wonderlijk verhaal, dat van De Koning en VVV. Toen de Rotterdammer in de winterstop werd aangesteld als opvolger van de ontslagen Robert Maaskant, vreesde Venlo nog hardop voor rechtstreekse degradatie. Hoe anders is de situatie nu. Na achtereenvolgens een of meerdere punten te hebben gepakt tegen PSV (1-1), RKC (1-2), FC Utrecht (1-1) en SC Heerenveen (1-1), bleven de Limburgers ook in het vijfde duel onder De Koning ongeslagen. Gevolg na de 1-0 tegen Heracles: het zicht op een langer verblijf op het hoogste niveau is alleszins weer realistisch.



VVV profiteerde van een apathisch optreden van de Almeloërs, die in 90 minuten tijd nauwelijks de grens van de eigen helft overstaken in Venlo. De 1-0 van aanvoerder Danny Post (een van richting veranderd schot) was dan ook volkomen verdiend. En het is dat de van Vitesse gehuurde Oussama Darfalou daarna verzuimde om de tweede Limburgse treffer aan te tekenen, anders was het duel halverwege al beslist geweest in het voordeel van de Limburgers.