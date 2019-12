VVV na zege op FC Emmen weer helemaal terug

Het applaus van de VVV-aanhang moet tot ver in de Venlo te horen zijn geweest, kort na afloop van het duel met FC Emmen. Dankzij de 1-0 overwinning is de Limburgse ploeg weer volop in de race voor rechtstreekse handhaving in de eredivisie.

En dat kan niet los worden gezien van het (tijdelijke) aantreden van Jay Driessen. De opvolger van de ontslagen Robert Maaskant heeft de schwung teruggebracht in Venlo. Een andere conclusie valt er niet te trekken na de wedstrijd van vanavond, waarin er in de eerste helft slechts één ploeg was die voetbalde.

Dat was de ploeg van Driessen, die talloze maal opdook voor het doel van FC Emmen-keeper Dennis Telgenkamp. Onder aanvoering van beste man Peter van Ooijen waren onder meer Johnatan Opoku en Jerome Sinclair dichtbij. Ook Van Ooijen zelf (eenmaal schot op de lat, eenmaal naast) stichtte gevaar namens de Limburgse club. Wat dat betreft was de 1-0 halverwege slechts een magere afspiegeling van de krachtsverhoudingen. Opoku kopte op aangeven van Tobias Pachonik al vroeg de openingstreffer binnen tegen FC Emmen, dat zelf in de eerste helft net verder kwam dan een schotje van Nikolai Laursen.

Volledig scherm © BSR Agency Na rust liet de ploeg uit Drenthe zich wat nadrukkelijker zien in Venlo. Een inzet van Michael Chacon ging maar net naast en ook Lorenzo Burnet ondernam een doelpoging. Laatstgenoemde dupeerde zijn elftal even later door een overtreding te maken op Evert Linthorst. Na inmenging van de VAR trok scheidsrechter Christaan Bax de rode kaart.

Desondanks bleef het spannend. Temeer omdat Haji Wright en John Yeboah verzuimden om VVV aan een tweede treffer te helpen. Ze gingen voor eigen succes, terwijl ploeggenoten vrij voor het Emmen-doel stonden. Aanvoerder Danny Post reageerde tegenover FOX Sports kritisch op de actie van de invaller. ,,Als mij dit was overkomen, dan had ik hem met twee benen van het veld getrapt. Dit is echt heel slecht. Wij moeten hier gewoon met 4-0 of 5-0 winnen.”

Uiteindelijk maakte Van Ooijen 2-0. Door de overwinning evenaart VVV concurrent FC Emmen nu op de ranglijst. Beide ploegen hebben vijftien punten uit zestien duels. ,,Wij verliezen hier de wedstrijd door onze slechte eerste helft. VVV heeft dik verdiend gewonnen”, concludeerde FC Emmen-aanvoerder Michael de Leeuw bij FOX Sports. ,,Dit moet gewoon beter.”

Volledig scherm Danny Post in duel met Nikolai Laursen van FC Emmen. © BSR Agency