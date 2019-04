VVV speelt zich officieus veilig

Volledig scherm Andrija Novakovich juicht na de 1-0. © BSR Agency Door Dennis van Bergen



De fanatieke fans op de Fernando Ricksen Tribune, die zich toch al negentig minuten gretig hadden laten horen, persten er nog maar eens een nummertje uit. Fortuna Sittard – VVV was zojuist geëindigd in een 1-1 gelijkspel. En betekende in elk geval weer een kostbaar puntje na wekenlang vooral verloren te hebben. Een applaus weerklonk voor het elftal van René Eijer, ook al leken er lang zelfs drie punten voor het grijpen.

Ze konden het ook wel gebruiken, een vocaal steuntje in de rug. De laatste weken leed Fortuna Sittard immers de ene na de andere nederlaag. En in die duels verloor het vaak ook een speler met een rode kaart. Afgelopen week, tegen PEC Zwolle (5-0) moest Branislav Ninaj voortijdig inrukken. In de twee voorgaande duels, met ADO Den Haag en Willem II, konden zijn ploeggenoten José Rodriguez en Andrija Balic al voor rust de kleedkamer opzoeken. Van de laatste tien wedstrijden eindigde de Limburgse club er liefst vijf met een man minder.

Tekenen, lijken het, van een ploeg die op zijn tenen loopt. Desondanks bewees Fortuna Sittard tegen VVV over nog genoeg energie te beschikken. Althans, in de openingsfase, waarin het via Mark DIemers en Andrija Balic kansen kreeg. Beide keren redde Lars Unnerstall, de doelman van de Venlonaren die komend seizoen bij PSV eerste keus hoopt te worden. Op de verdiende 1-0 van Andrije Novakovich had de Duitser later echter geen antwoord.

Hoofdrol voor de VAR

In het vervolg zakt Fortuna Sittard qua niveau terug en zag Eijer vanuit de dug-out hoe VVV via Danny Post (schot naast) en Johnatan Opoku (buitenspel) wat dreigender werd. Serieus op de proef werd keeper Alexei Koselev echter nauwelijks gesteld. Aan de andere kant leek Lazaros Lamprou vervolgens voor de beslissing te zorgen. Léék, want de VAR constateerde dat het doelpunt in buitenspelpositie was gemaakt.

Kort voor tijd zorgde VVV wél voor een geldende treffer. Invaller Jay-Roy Grot bracht de 1-1 op het bord.

Door het gelijkspel komt Fortuna op 31 punten, drie minder dan VVV er bijeen heeft gesprokkeld. De Venlonaren zijn na het gelijkspel officieus zeker van handhaving.

Volledig scherm Maurice Steijn heeft zich met VVV officieus veilig gespeeld. © BSR Agency