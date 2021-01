VVV-Venlo houdt kansrijk Go Ahead van scoren en maakt kwartfinales compleet

Er was weinig aan de hand voor Go Ahead, het eerste half uur in de Limburgse regen. De thuisploeg had amper gevaar gesticht, terwijl de bezoekende eerstedivisionist via Jacob Mulenga (paal) de tot dan toe grootste kans van de wedstrijd kreeg.

Maar toen braken er voor de Deventenaren vijf vervelende minuten aan. Het begon met het uitvallen van Frank Ross, die zichtbaar last had van zijn knie. Met een van pijn vertrokken gezicht strompelde de Schot naar de kant, een wissel was onvermijdelijk. De kleine voetballer van Go Ahead had amper de kleedkamer bereikt, of VVV nam uit het niets de leiding. Aaron Bastiaans - debutant in de basis bij de Venlonaren - dribbelde naar binnen, draaide knap weg bij zijn tegenstander en schoot de bal van net buiten het strafschopgebied met zijn ‘verkeerde’ linkerbeen binnen: 1-0. Zo leverde de eerste serieuze kans voor VVV, dat speelde zonder eredivisietopscorer Giorgos Giakoumakis, meteen een doelpunt op.



Go Ahead ging daarna jagen op de gelijkmaker, die de ploeg van Van Wonderen gezien het spelbeeld zeker verdiende. Dat leverde met name goede kansen op voor de nog altijd met gezichtsmasker spelende Antoine Rabillard. De Fransman kreeg de bal er alleen niet in, mede door goed keeperswerk van Delano van Crooij.