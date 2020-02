VVV Venlo zet reuzenstap richting handhaving met zege in Groningen

Door Sander de Vries



Luid was de schreeuw van Sergio Padt, na een lange bal in de slotfase tegen VVV. De boodschap richting zijn verdediger Samir Memisevic was ondubbelzinnig: afblijven. In gedachten was Padt met een nieuwe aanval van FC Groningen. Padt verkeek zich echter op Oussama Darfalou, de spits van VVV die nog in het strafschopgebied stond. Met een leep kopballetje plofte de bal over de mistastende Padt in het doel: 0-1.



Zo incasseerde VVV de volle mep in Groningen, dat een gouden kans liet schieten in de strijd om de play-offs. Maar wedstrijden tegen VVV leveren voor de eredivisionisten niet zomaar meer een overwinning op, sinds Hans de Koning in Venlo de scepter zwaait.



Wat heet: nog altijd is de ervaren trainer ongeslagen met zijn elftal, waarmee hij na de winterstop maar liefst 12 punten verzamelde. Ook in Groningen hanteerde VVV het beproefde recept: ver zakte de ploeg van De Koning terug op eigen helft, loerend op de één of twee countermogelijkheden die simpelweg altijd komen.