VVV wint in Tilburg dankzij wondergoal Post en tussenkomst VAR

De Tilburgers begonnen goed aan de wedstrijd en zetten VVV direct onder druk, maar konden dat niet volhouden. De Limburgers kwamen in de wedstrijd en uit het niets op voorsprong. Aanvoerder Danny Post besloot in de 21ste minuut maar eens van zo'n 25 meter uit te halen, nadat hij de bal na goed voorbereidend werk op de rechterflank voor zijn voeten had gekregen. Willem II-doelman Timon Wellenreuther beroerde de bal nog, maar kon die niet uit het doel werken.



Even leek Willem II na een uur voetbal hulp te krijgen van VVV, maar een door Christian Kum verkeerd geraakte bal ging via de bovenkant lat over het eigen doel. Even later ging een schot van Jordy Croux maar net voorlangs; de gelijkmaker hing in de lucht. Ruim een kwartier voor tijd leek Fran Sol de thuisploeg eindelijk op 1-1 te zetten. Het doelpunt van de Spaanse spits werd echter afgekeurd omdat hij volgens videoarbiter Kevin Blom hands had gemaakt. Het was de eerste keer in de eredivisie dat een doelpunt werd afgekeurd door de VAR.



Met Kolovos en Saddiki probeerde Koster zijn ploeg nog meer aanvallende impulsen te geven. Maar het was Crowley die nog bijna voor de 1-1 zorgde. Met een krulschot passeerde hij VVV-doelman Lars Unnerstall, maar via de paal kwam de bal terug het veld in. VVV beperkte zich de tweede helft tot het verdedigen van de voorsprong en dat lukte met hangen en wurgen. De 0-1 nederlaag van Willem II betekent dat de Tilburgers alweer voor het zevende seizoen op rij niet weten te winnen bij de seizoensstart.