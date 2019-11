VVV wint na ruim twee maanden eindelijk weer een wedstrijd

Bij VVV was er weer hoop na het ontslag van Robert Maaskant. Hij werd twee weken geleden de wacht aangezet na de uitglijder tegen Heracles, dat was alweer de zevende nederlaag op rij voor de ploeg uit Venlo. Zijn vervanger Jay Driessen veranderde zondagmiddag een paar posities en hoopte vooral dat de ommekeer in eigen huis een keer zou komen.

VVV kreeg in de openingsfase meteen al een paar kansen, maar na een kwartier nam FC Twente het heft in handen. Trainer Gonzalo Garcia koos in dit duel voor aanvaller Keito Nakamura in plaats van Rafik Zekhnini, Joël Drommel keerde terug in het Twentse doel na een schorsing. De Japanse aanvaller vuurde na negentien minuten spelen een prachtig schot af, maar raakte de onderkant van de lat. Ook Haris Vuckic en Javier Espinosa hadden goede zaken kunnen doen, maar verzuimden Twente op voorsprong te zetten.

De uitploeg had veruit het meeste balbezit in Venlo (70 om 30 procent), maar het was VVV dat op voorsprong kwam. Peter van Ooijen kreeg het publiek op de banken en scoorde na ruim een half uur spelen de 1-0 na een mooie aanval. Twee minuten later was het alweer raak, dit keer was het Elia Soriano die een voorzet bij de eerste paal inkopte. Nog voor rust maakte Haris Vuckic - na een pass van Aitor en een mooie solo van dichtbij - de aansluitingstreffer voor FC Twente: 2-1.

Ook na rust had Twente de bal, maar stichtte te weinig gevaar en kreeg de schwung maar niet te pakken. Terwijl VVV een paar grote kansen kreeg op de 3-1. Vooral Soriano bleef maar opduiken voor de goal van Drommel, die zijn ploeg met een paar goede reddingen op de been hield. Vlak voor tijd kreeg Twente nog een dot van een kans: na goed werk van Berggreen, had Vuckic de 2-2- moeten maken, maar hij schoot over.

Curieus

Er deed zich tien minuten voor tijd nog een curieus moment voor. Garcia wilde Lindon Selahi wisselen voor spits Emil Berggreen. Maar de vierde man liet Latibeaudiere van het veld komen. Eenmaal duidelijk dat er een fout was gemaakt, kon die niet meer ongedaan worden gemaakt en restte Garcia niets anders dan Selahi naar de rechtsbackpositie te dirigeren.