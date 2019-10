VVV zonder clubtopscorer Linthorst tegen Vitesse

Spil bij Sparta Bryan Smeets: We gaan het toch niet weer over Ajax en Sjaak Swart hebben, hè?

13:26 Bryan Smeets leek de voetbalhistorie in te gaan als de man die in 2016 tussen Ajax en de titel stond. Daarna werd het immers stil rond hem. Tot dit seizoen. Met zijn rauwe voorkomen belichaamt hij de onverzettelijkheid van eredivisie-surprise Sparta. ,,Non-stop voetbal? Dan word ik gek in mijn kop.’’