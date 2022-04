Waar blijft de witte rook van Ten Hag en United? ‘Het is geen kleuterklas, maak het zo snel mogelijk kenbaar’

Door Johan Inan



Tientallen vragen over Manchester United wimpelde Erik ten Hag de voorbije weken af. ,,Ik dien Ajax en heb de volledige focus op de resterende finales”, pareerde de coach steevast. Ook voor en na de verloren bekerfinale tegen PSV (2-1), toen er al lang en breed een mondeling akkoord met de Engelse grootmacht lag, wilde Ten Hag niets kwijt over United. Zijn nieuwe werkgever moet het met Ajax nog wel eens worden over een afkoopsom, maar in die onderhandelingen worden geen problemen verwacht.



Wat let Ten Hag, Ajax en United dan nog? Los van het feit dat clubs vaak totale zekerheid willen hebben om geen modderfiguur te slaan, hebben de trainer en zijn huidige club nog een duidelijk sportief belang: de prijzenjacht moet zo min mogelijk verstoord worden. Ten Hag en Ajax mikten op de derde nationale dubbel in vier jaar tijd. PSV ging zondag met de beker aan de haal. Troeft de rivaal Ajax ook nog af in de strijd om de landstitel, het felbegeerde CL-ticket en de daaraan gekoppelde jackpot, dan hebben de Amsterdammers een veel groter probleem.