Waar ging het mis voor Kramer bij Feyenoord?

De invalbeurt van één minuut op 18 november tegen VVV, het zal de laatste keer zijn dat Michiel Kramer zijn opwachting maakte voor zijn jeugdliefde Feyenoord. De spits zag voor de uitwedstrijd tegen Sparta dat niet hij, maar de jonge Dylan Vente de vervanger was van Nicolai Jørgensen. Daar sprak hij over met trainer Giovanni van Bronckhorst en beide partijen kwamen toen overeen dat Kramer in de winterstop zou vertrekken.

Dat was dus allemaal vóór de spits donderdagavond een broodje kroket naar binnen duwde tijdens de rust van Feyenoord - Heracles (3-1) in de achtste finale van de KNVB-beker. Was dat omdat hij voelde dat Feyenoord niet meer op hem zat te wachten en dat hij als reactie liet blijken dat hij er ook klaar mee was? ,,Die theorie snap ik’’, zegt trainer Giovanni van Bronckhorst. ,,Maar zo zit het nu gewoon niet.’’

Dat Michiel Kramer voor commotie zou zorgen in de Kuip, wisten ze in de zomer van 2015 ook wel in de Kuip. De spits wist ook dat lang niet iedereen achter zijn komst stond. Sterker nog, Martin van Geel liet destijds eerder luid en duidelijk weten dat hij de aanvaller niet bij ADO wilde wegkapen, simpelweg omdat hij niet goed genoeg was voor Feyenoord. Trainer Giovanni van Bronckhorst wilde de spits echter wel hebben en de technisch directeur ging overstag.

Kramer stapte op zijn eerste werkdag de Kuip binnen om interviews te geven, glimlachte en riep meteen ‘waar is Martijn Krabbendam eigenlijk?’. De journalist van VI was toen net geboycot door Feyenoord, een gevoelige zaak voor de club, maar Kramer sneed het onderwerp met een brede glimlach aan.

Doelpunten en incidenten

Er volgden doelpunten, maar ook incidenten. Groot en klein, binnen en buiten het veld. Michiel Kramer stapte bij Andy van der Meyde in de auto en vertelde met afschuw over het officiële gala van Feyenoord, zijn werkgever. ,,Dat was echt één poppenkast’’, zei Kramer. ,,Het is echt verschrikkelijk, dat haantjesgedrag. Het was een veiling. Zeiden ze: 'Ik ga maximaal 8.000 euro uitgeven.' Zaten ze op vijftien. 'Ik bied 16.000.' Weet je, dat gedrag. Wat moet je daarmee. Dat is niet normaal.’’

Niet voorbeeldig

Natuurlijk zag Feyenoord ook wel dat het gedrag van Kramer niet voorbeeldig was, maar het eventuele gemis van de aanvaller woog toen nog blijkbaar veel zwaarder dan de morele aspecten. Toen hij tijdens het juichen van de gelijkmaker van Dirk Kuyt tegen Ajax met zijn knie Ajax-keeper André Onana raakte, was er wederom verontwaardiging in de Kuip. Kramer werd maar ten onrechte beschuldigd, waar kwam dat toch vandaan? Overigens startte de KNVB toen ook geen vooronderzoek.

Toen de prestaties van de spits minder werden, werd er intern wel meer en meer afstand genomen van Kramer. Hij weigerde bijvoorbeeld na een wedstrijd te trainen met de wisselspelers in de Kuip en dat leverde hem een boete een schorsing op. Van Bronckhorst koos dit seizoen regelmatig voor Jean-Paul Boëtius en recent Dylan Vente als spits. Kramer was nog slechts breekijzer. Dat beviel de Rotterdammer niet en dus werd besloten dat beide partijen in de winterstop uit elkaar zouden gaan.

Ontoelaatbaar

Toen hij donderdag, voor de camera’s van FOX Sports, een broodje kroket stond te eten terwijl de wedstrijd pas halverwege was, wist trainer Giovanni van Bronckhorst nog van niets. Na afloop toonde Martin van Geel die beelden aan zijn trainer en gisteren verklaarde de technisch directeur dat die actie ontoelaatbaar was. Het paste niet in de topsportcultuur van de club.

,,Ik heb Michiel gevraagd of het een provocatie was richting mij of richting Feyenoord’’, zegt Van Bronckhorst. ,,Michiel zei van niet en ik geloof dat. Maar het is beter voor hem dat de wegen gaan scheiden, al was dat al zo besloten voor het broodje kroket.’’

Zo komt er een abrupt einde aan 2,5 jaar Kramer in het shirt van de club waar hij zo’n groot fan van was als jongetje. Als spits won hij er de beker, de landstitel en de Super Cup. ,,Zijn waarde is er absoluut geweest’’, zegt Van Bronckhorst. ,,Laat niemand dat vergeten.’’

Criticaster

Dat hij door de achterdeur verdwijnt, dat vindt misschien wel zijn grootste criticaster Willem van Hanegem ‘erg jammer’. De Kromme was met regelmaat zeer kritisch op de spits, maar nu iedereen over hem heen valt, neemt hij het voor de aanvaller op. ,,Oké, het was niet slim van Kramer’’, zegt Van Hanegem. ,,Maar de ophef, iedereen die het veroordeeld, ik heb daar gewoon niets mee. Perez en De Boer die bij FOX hun afschuw er over uitspraken. Niet eenmaal, maar voortdurend, dat vond ik echt niks. Kramer nam een hap van een broodje kroket. Dat was niet bijdehand, maar er zit helemaal geen zware theorie achter. Kramer was simpelweg balorig. Nu is het voor hem voorbij bij de club waar hij zo gek op was en eigenlijk is dat jammer. Maar je kunt alles van hem zeggen en ik weet ook wel dat het vaak niet professioneel genoeg was: Kramer bleef wel zichzelf.’’