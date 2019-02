Waar is ‘Guti’ gebleven?

Door Rik Elfrink



Bijna iedere PSV’er was eind augustus euforisch toen in het holst van de nacht beelden van een video-oproep van Hirving Lozano op Twitter verschenen. Hij had zijn vriend en collega-international Érick Gutiérrez aan de lijn, die hem vertelde over een hereniging. Na maanden van speculaties, welles-nietes en gesoebat over een aantal miljoenen was het rond: Gutíerrez kwam naar PSV en tekende een vijfjarig contract. PSV kreeg de middenvelder waarin het scoutingsapparaat al meer dan een jaar een voetballende meerwaarde zag. Een man met een splijtende pass, die het ritme van de wedstrijd zou kunnen bepalen en zelf ook een goal kan meepikken.



De entree van ‘Guti’ was overdonderend in het kwadraat. Heel Nederland zag hoe hij op het kunstgras van ADO zijn landgenoot vond en een handvol minuten later zelf bijna achteloos een bal in de kruising legde. Van Bommel hield hem nog een aantal wedstrijden op de bank, maar Gutiérrez stelde zichzelf bij wijze van spreken op. Hij kreeg een kans als nummer 10, maar zei zelf al dat hij die plaats niet als zijn beste positie ziet. De Latijns-Amerikaan wil binnen de middelste linie iets verder naar achteren geposteerd worden, zodat hij het spel meer voor zich krijgt en van daaruit richting kan geven. Vooruitgeschoven in het centrum kwam hij niet echt uit de verf, ook omdat veel in hetzelfde tempo ging.