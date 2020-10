Waarom Advocaat chagrijnig rondloopt bij Feyenoord

Door Mikos Gouka



Het was een vilein en bijzonder prikkelend zinnetje van trainer Dick Advocaat gisteren in de Kuip. Het ging over de Deense spits ­Nicolai Jørgensen, die door een spierblessure andermaal ruim een maand zal moeten toekijken. En over het feit dat de Slowaak Róbert Bozeník hem voorlopig moet vervangen. ,,Ik denk dat vooral Dirk Kuyt er straks plezier aan zal beleven’’, bromde Advocaat.