Waarom Advocaat ook zomaar kan opstappen bij Feyenoord

Feyenoord gooit het roer helemaal om: nieuwe trainer én een nieuwe organisa­tie

8 december Nu Arne Slot binnen is als nieuwe trainer, gaat Feyenoord werken aan een reorganisatie. Een Amerikaans bedrijf is ingehuurd om te adviseren en een werkgroep zal de koers bepalen. Dat die veelal bestaat uit relatief onbekenden in het voetbal, zet de verhoudingen intern wel verder op scherp.