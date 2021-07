Waarom Ajax nooit het Bayern München van Nederland zal worden

Olympisch voetbal: titelfavo­riet Spanje met vijf EK-gan­gers niet langs Egypte, pak slaag voor Frankrijk

22 juli Ronald Koeman vond het maar niets dat Pedri na het EK ook nog met Spanje naar de Olympische Spelen ging, maar de aanwezigheid van de middenvelder van FC Barcelona bracht Spanje tegen Egypte slechts een gelijkspel. De eerste wedstrijd in Groep C eindigde in 0-0.