Waarom er komend weekeind niet wordt gevoetbald in eredivisie

De winterstop in de eredivisie is toch voorbij?

Klopt. Maar het laatste weekeinde van januari is door de FIFA ingeruimd voor interlandvoetbal. Dit vanwege de agendaproblemen die door de pandemie zijn veroorzaakt. Vrijwel overal op de wereld staan er dus interlands op de rol. In Azië, Zuid-Amerika, Oceanië, Noord- en Midden-Amerika worden WK-kwalificatiewedstrijden gespeeld. In Afrika is de Afrika Cup nog volop bezig.

Maar het Nederlands elftal speelt niet?

Nee. De UEFA heeft namelijk geen interlands ingepland. De eerstvolgende interlandperiode in Europa is over twee maanden. Oranje speelt pas weer op 26 maart (tegen Denemarken) en 29 maart (tegen Duitsland).

Dan kan de competitie toch gewoon doorgaan?

Dat had gekund, maar de clubs in de eredivisie hebben aangeven dat ze komend weekeinde liever niet in actie komen. Gezien het grote aantal buitenlandse internationals dat uitwaaiert, is die keuze niet zo heel vreemd. De keuze voor de eredivisie staat ook niet op zichzelf, want in vrijwel alle grote voetballanden - Engeland, Spanje, Duitsland, Italië, Frankrijk - liggen de hoogste profafdelingen óók stil.

In welke landen wordt er wel gevoetbald?

De Belgen trekken hun eigen plan. In de Jupiler Pro League staat deze week zelfs een midweekse speelronde op het programma met onder meer de topper tussen Union en Club Brugge (donderdag). Vanaf morgen tot en met zondag wordt in België elke dag gevoetbald. Ook in Schotland en Zwitserland slaan ze de ‘tussentijdse winterstop’ over. In Frankrijk worden de achtste finales van het bekertoernooi gespeeld.

En hoe het zit het met de clubs in de Keuken Kampioen Divisie?

Die trekken zich net als anders niets aan van een interlandbreak. In de eerste divisie staan komend weekeinde daarom zes duels op de rol. De beloftenploegen komen niet in actie. In de Keuken Kampioen Divisie wordt maandag het duel TOP Oss - Jong AZ ingehaald en dinsdag wordt Excelsior - ADO Den Haag afwerkt.

Wanneer wordt de eredivisie hervat?

Op zaterdag 5 februari. Dit is het volledige programma:

Zaterdag 5 februari

FC Utrecht - Cambuur (16.30 uur)

Fortuna Sittard - Heerenveen (18.45 uur)

PSV - AZ (20.00 uur)

PEC Zwolle - NEC (20.00 uur)

FC Twente - Vitesse (21.00 uur)

Zondag 6 februari

Feyenoord - Sparta (12.15 uur)

Willem II - RKC (14.30 uur)

FC Groningen - Go Ahead Eagles (14.30 uur)

Ajax - Heracles (16.45 uur)