Waarom fans van Feyenoord (en andere concurrenten) vooral níét moeten hopen dat Ajax doorgaat in Europa

Zelfs rond de Rotterdamse Kuip, waar de titelkoorts bij Feyenoord steeds grotere vormen aanneemt, wordt gefluisterd dat Ajax morgen voor de verandering best eens mag winnen. Als de grootste rivaal Union Berlin verslaat, krijgt de huidige nummer 2 vervolgens immers een loodzware driefrontenstrijd voor de kiezen. En hoe pittiger het schema, hoe sneller Ajax bezwijkt in de eredivisie, is gedachte bij veel Rotterdammers en fans van andere concurrenten.

Maar dat blijkt nogal een misvatting. Als één Nederlandse club heeft bewezen dat Europese clashes na de jaarwisseling juist een hulpmiddel zijn om nationaal een overtuigende eindsprint te trekken, dan is het Ajax wel. Succescoach Erik ten Hag kan erover meepraten. Ajax stelde hem begin 2018 aan, toen het na twee pijnlijke uitschakelingen door OGC Nice en Rosenborg Europees al lang niet meer actief was. De landstitel bleek vervolgens een brug te ver voor Ten Hags nieuwe ploeg, hoe leeg de midweekse agenda ook was.

Nee, dan een jaar later. Toen flitste Ajax na de jaarwisseling langs Real Madrid en Juventus, tot de traumatische avond thuis tegen Tottenham Hotspur op 8 mei. Maar door vanaf de gala-avond in Bernabéu ook in eigen land alles te winnen (op de uitwedstrijd tegen AZ na, 1-0), freewheelden de stuntploeg langs PSV naar de nationale dubbel.

Toen Valencia en Getafe Ajax een jaar later uit de Europese toernooien kegelden, verspeelden de Amsterdammers in de eredivisie een riante voorsprong op AZ en bleek FC Utrecht een te grote horde in het bekertoernooi. Corona beëindigde daarop het voetbal - en daarmee ook Ajax’ sportieve crisis van dat moment.

Dat Ajax juist op een stormbaan zijn niveau en tempo hoog weet te houden, bewees het ook in 2021, toen het via Lille en Young Boys tot medio april actief was in de Europa League. Mede door een solide defensie bleek de kampioen in diezelfde periode op eigen bodem onverslaanbaar. In de tien dagen na de uitschakeling door AS Roma veroverde Ajax de KNVB-beker en - al vier duels voor het einde - tevens de landstitel.

Dat het niveau keldert als de boog door een Europese mokerslag niet meer gespannen staat, werd vorig jaar andermaal zichtbaar, toen Ten Hag zijn ploeg zag sneuvelen tegen Benfica en titelprolongatie met een rits aan blessures, worstelingen en late ontsnappingen uit de tenen moest komen.

Quote Als ze in het Europese ritme komen, hanteren ze automa­tisch een hoog tempo. Die flow, scherpte en dynamiek trekken ze dan meestal moeiteloos door naar de eredivisie Hedwiges Maduro

Vijf eredivisieseizoenen op rij tonen aan dat Ajax - los van imago, inkomsten en coëfficiënten die op het spel staan in Berlijn - vooral ook vanwege het ritme belang heeft bij een langere Europese campagne. Oud-Ajacied Hedwiges Maduro zei daar eerder al iets over: ,,Als ze in het Europese ritme komen, hanteren ze automatisch een hoog tempo. Die flow, scherpte en dynamiek trekken ze dan meestal moeiteloos door naar de eredivisie. Daarin zijn ze dan vaak niet te stoppen. Ik herinner me het succesjaar (2019), toen ze halverwege al klaar waren met Utrecht en Feyenoord.”

Een dubbel programma laat niet alleen minder ruimte voor gemakzucht. De trainer van de club met doorgaans de grootste en sterkste selectie, heeft na een Europese uitschakeling ook minder wedstrijden om in de moordende onderlinge concurrentie zijn reserves tevreden te houden. ,,Hoe meer wedstrijden, hoe meer spelers een trainer gebruikt”, aldus Maduro. ,,Zij kunnen dan ook helpen basisspelers mentaal en fysiek fris en fit te houden.”

Dat is dit seizoen niet anders, nu trainer John Heitinga vooral uit veel explosieve en daardoor blessuregevoelige aanvallers kan kiezen. Maar titelprolongatie, gekoppeld aan gegarandeerde Champions League-miljoenen, dat gaat toch voor alles bij Ajax? Zeker, maar dat houdt in dit geval vooral in dat de directie morgen na een eventueel debacle tegen Union nog niet van een rampseizoen zal spreken.

Edwin van der Sar, de directeur die met Ajax de Europese top wil aantikken maar zijn club voor de winterstop een lelijke pas op de plaats zag maken, zei eerder deze maand nog dat de afrekening pas in mei plaatsvindt. Daarbij worden vooral de kampioensschaal en de daaraan gekoppelde Champions League-jackpot als cruciaal gezien. Maar wie concludeert dat Ajax dan beter af is met een vroege Europese aftocht in Berlijn, heeft het op basis van de laatste jaren dus goed mis.

