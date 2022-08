Waarom Feyenoord nu al afscheid neemt van technisch directeur Frank Arnesen

PEC-verdediger Sam Kersten(24) is op de weg terug van knieblessu­re: ‘Mentaal komt nu het zwaarste deel’

Sam Kersten (24) is op de weg terug na zijn knieblessure. Hij plakt bewust geen datum op zijn rentree, want mentaal is het een pittige tijd voor de verdediger van PEC Zwolle. ,,Ik wil voorkomen dat ik mezelf opnieuw teleurstel.”

