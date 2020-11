Waarom Guus Hiddink (74) deze dagen zo vaak aan Leo Beenhakker denkt

Door Mikos Gouka



Guus Hiddink moet de bus in. Nog een laatste vraag en dan pijlsnel richting het trainingsveld. Te laat komen is geen optie voor de nieuwe bondscoach van Curaçao. ,,Zo’n Amerikaanse schoolbus, daar reizen we mee’’, zegt Hiddink grinnikend. ,,Zo’n ouwe, je kent dat type wel toch?’’