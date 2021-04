Waarom het een zegen is dat er in de eredivisie twee directe degradanten zijn

VOORBESCHOUWING GA Eagles met vaste basis op volle kracht vooruit richting topper bij De Graafschap: ‘We moeten winnen, maar vertrouwen is groot’

9 april Trainer Kees van Wonderen weet dat Go Ahead Eagles zondagmiddag moet winnen van De Graafschap om de rechtstreeksepromotiedroom in leven te houden. De oefenmeester gelooft daarin na de sterke uitbeurt van paasmaandag bij NAC en in de wetenschap dat zijn selectie amper personele zorgen kent.