Waarom het ‘nieuwe’ PSV van Roger Schmidt nog kwetsbaar is

Door Maarten Wijffels



Het PSV van dit seizoen wil een ploeg zijn die hoog druk zet en voetbalt in een hoog tempo, waarbij de onderlinge ruimtes constant klein zijn. Door die bril bekeken was het erg mager wat daarvan terug te zien viel in een serieuze ­oefenwedstrijd tegen Vitesse.



Is dat erg? Dat is veel gezegd, met nog een maand tot de start van de competitie. Maar zoals Roger Schmidt zelf concludeerde na het 1-1 gelijkspel: ,,We hebben vandaag kunnen zien hoezeer wij oefen­duels nodig hebben.’’