Waarom het nu al smullen geblazen is in de eredivisie

wedstrijdverslag Dapper GA Eagles wordt door treffers van Linssen toch geveld in de Kuip

22 augustus Go Ahead Eagles hield het doel in de Rotterdamse Kuip een uur schoon, maar moest toch capituleren op de aanvalsdrang van Feyenoord. De verder uitstekend keepende Warner Hahn duwde de bal voor de voeten van Bryan Linssen, die profiteerde van het buitenkansje. Het dappere GA Eagles - dat zelf Martijn Berden en Luuk Brouwers in scoringspositie manoeuvreerde - kreeg in de slotfase nog de tweede om de oren van de Feyenoord-aanvaller: 2-0.