Waarom improvisatietalent wordt gevraagd van Frank de Boer

Poll Teleurstel­ling bij Go Ahead Eagles en PEC Zwolle over verbanning fans uit stadion: ‘Dit voelt niet goed’

28 september Slecht nieuws voor de voetbalsupporters. Vanaf komend weekend is er vanwege het oprukkende coronavirus geen publiek meer welkom bij wedstrijden in het betaalde voetbal. Een doemscenario voor het Nederlandse betaalde voetbal, erkent GA Eagles-directeur Jan Willem van Dop. Ook bij PEC Zwolle heerst er teleurstelling over het uitgelekte besluit.