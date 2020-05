Waarom je bij Almere City voor slechts 45 euro een seizoenkaart hebt

Poll | Verleng jij je seizoen­kaart van je favoriete club?

De voetbalclubs uit de eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie bieden hun supporters op diverse manieren een compensatie aan voor de wedstrijden die ze dit seizoen hebben gemist. Tegelijk hopen ze dat hun fans 'gewoon' hun seizoenkaart verlengen. Maar de kans is groot dat komend seizoen lange tijd ook geen toeschouwers welkom zijn in de stadions. Wat doe jij? Verleng jij je seizoenkaart? Of sla je een jaartje over? Stem op onze poll!