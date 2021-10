Waarom niet een verdediger als vliegende keeper inzetten tegen Gibraltar?

Kijk op VoetbalOnze voetbalexpert Maarten Wijffels verkeert als jeugdspeler en journalist al bijna een leven lang in het Nederlandse profvoetbal. In Kijk op voetbal signaleert hij de laatste trends, ontwikkelingen en andere opmerkelijke zaken op de velden van wereldsport nummer 1. Vandaag: keeper eruit voor extra veldspeler is in handbal normaal.

Vorige week eindigde deze rubriek met Pep Guardiola, die bij Bayern München ooit zijn keeper Manuel Neuer wilde inzetten als veldspeler. Laten we die outside-the box-gedachte eens omdraaien deze week. Dus: de veldspeler die vliegende keep wordt. Bijvoorbeeld in de aankomende interland van Oranje tegen Gibraltar. Dat wordt zo’n wedstrijd waarvan iedereen nu al weet dat Nederland meer dan 80 procent van de tijd de bal zal hebben. En waarin Oranje op jacht gaat naar een score in de lijn van de 0-7 van afgelopen maart.

Wat nou als Louis van Gaal op zo’n avond tegen één van zijn centrale verdedigers zegt: jij bent vandaag óók onze vliegende keep. Want dat geeft ruimte voor het opstellen van een extra spits in plaats van onze eigenlijke doelman.

Stormloop

Johan Cruijff zei zoiets al in zijn tijd bij Ajax en Barcelona. Hij zag het niet als een provocatie van de tegenstander. En in een sport als handbal is het doodnormaal dat ploegen soms tijdelijk hun keeper inwisselen voor een extra man/vrouw in het veld.

Een voetbalcoach hoeft er niet eens meteen vanaf de aftrap mee te komen. Het zou ook kunnen na 35 minuten, als het 3-0 staat. Of vanaf minuut 70, als er juist nog extra goals nodig zijn in een stormloop.

Specifiek bij Oranje is nu interessant dat zij bezig zijn met een WK-kwalificatie. Daarin speelt het doelsaldo een veel bepalender rol dan bij een EK-kwalificatie. Doelsaldo is de eerste scherprechter als Oranje straks in puntenaantal gelijk eindigt met een ander land, pak ’m beet Noorwegen of Turkije. In een EK-kwalificatie beslist in zo’n geval eerst het onderlinge resultaat.

Hoe desastreus het doelsaldoverhaal kan uitpakken, ondervond Oranje nog in de vorige kwalificatie voor het WK van 2018 in Rusland. Oranje werd kansloos voor een plek in de WK play-offs, toen Zweden in de poule met 8-0 van Luxemburg won. Voorafgaand aan dat duel was er de befaamde quote van Dick Advocaat. NOS-verslaggever Bert Maalderink vroeg de coach van Oranje of hij nog rekening hield met een telraamuitslag bij Zweden - Luxemburg van 8-0 of zo. Advocaat, getergd: ,,Wat is dat nou voor stomme vraag, natuurlijk wordt het nooit 8-0.’’

Maar dat werd het dus wel. En op de slotdag moest Nederland nog thuis tegen Zweden. Oranje had plots minimaal zeven goals nodig om zijn directe concurrent nog in te halen. Dat bleek natuurlijk een kansloze zaak.

In zijn huidige poule heeft Nederland nu een prima doelsaldo. Maar juist deze week tegen de kleintjes Letland en vooral Gibraltar kan het virtuele ‘bonuspunt’ worden veiliggesteld door een vracht aan goals. Afgelopen maart werd het in Gibraltar dus 0-7. De goedwillende amateurs schoten die avond nul keer op doel. Ook thuis tegen Noorwegen had Gibraltar geen enkele doelpoging tussen de palen. Uit in Oslo peurde de dreumes wel één goal, uit een verdwaalde aanval bij een 5-1 nederlaag.

Al met al zou het een innovatieve zet zijn, komende maandag in de Kuip: ergens na rust Wout Weghorst en Luuk de Jong samen erin als twee lange spitsen en Stefan de Vrij die een paar keepershandschoenen aantrekt en achterin centrale verdediger/vliegende keep wordt.

Trein

Gebeurt het überhaupt weleens: een veldspeler die keeper wordt om een andere reden dan een rode kaart of een blessure? U kunt het zelf checken op een heerlijke Wikipedia-pagina met de naam List of outfield association footballers who played in goal. De lijst begint met een voorval van 6 maart 1875. Engeland begon toen met Alexander Bonsor op doel in een vriendschappelijke wedstrijd tegen Schotland. De eigenlijke keeper William Carr was te laat, omdat zijn trein vertraging had. Bonsor, een spits, speelde het eerste kwartier als doelman in een ploeg die aftrapte met 10 man. Hij hield zijn doel keurig schoon.