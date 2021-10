Waarom Oranje voor monsterscore moet gaan: ‘We hebben het tien jaar na San Marino nog steeds over die 11-0'

125ste keer Oranje Kroketten aan de koude kant? Qua sportief resultaat is de Kuip nog altijd ongeëven­aard

17:00 Voor de 125ste keer in de geschiedenis speelt Oranje vanavond in de Kuip, het stadion waar al dik twee decennia geen wedstrijd meer is verloren. Het duel met Gibraltar mag dan een tussendoortje zijn, in november speelt het Nederlands elftal óók het sleutelduel met Noorwegen in Rotterdam.