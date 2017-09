Waarom PSV de meest fortuinlijke was in 'mindgame'

Analyse Maarten WijffelsEén grote mindgame, was de topper tussen PSV en Feyenoord. Beide teams, spelers individueel; ze toonden op één middag zoveel gezichten dat hun strijd tot in de blessuretijd spannend bleef. Dat PSV met 1-0 won, gooit de competitie volledig open.

Door Maarten Wijffels

Toen al het stof in het Philips Stadion was opgetrokken, bleken de trainers van PSV en Feyenoord het over één ding roerend eens. ,,Het mentale, dat is het belangrijkste wat een speler op orde moet hebben'', zei Giovanni van Bronckhorst. Naast hem knikte Phillip Cocu instemmend.

De wedstrijd die ze net hadden gecoacht, die kon je wel gaan uitleggen aan de hand van diepgravende tactische bespiegelingen. Maar dat dekte de lading niet. En dat begrepen zij.

Volledig scherm Gaston Pereiro en Joshua Brenet. © ANP Deze PSV - Feyenoord was boven alles een spel van het hoofd geweest. Van de psyche. Van mentaal overeind blijven en mentaal door het ijs zakken. En van alle stemmingen daar tussenin.



Beide teams, spelers individueel; ze toonden in 90 minuten tijd zoveel verschillende, soms onbegrijpelijke gezichten, dat hun strijd tot in de blessuretijd nog alle kanten op kon.

Zomaar een greep uit de gebeurtenissen

- Het begon natuurlijk al met de razendsnelle 1-0. Feyenoord dat twee keer in een week binnen een mum van tijd op achterstand komt. De totale vrijheid ook van Gaston Pereiro bij de tweede paal, oef...

- Steven Berghuis die zijn hoofd verloor in een duel met Jorrit Hendrix. Met geel op zak besloot de aanvaller aan het shirtje van de PSV'er te trekken. En dan nota bene ook nog bij de middenlijn.

- Aan de kant van PSV bleek Steven Bergwijn ineens te kunnen meeverdedigen. Het talent uit de eigen jeugd had vorige week in Heerenveen nog opzichtig zijn benen stilgehouden, steeds als hij een duel verloor. Hij kreeg in de nabespreking ongenadig op zijn falie en nu kon-ie het dus wél. Maar Bergwijn deed nu zó opzichtig zijn best, dat ook hij tegen rood aanzat na een reeks overtredingen. Cocu kon niet anders doen dan Bergwijn eerder dan gepland al wisselen.

- PSV kwam voor rust tot 13 doelpogingen, meer dan welke andere ploeg ook tegen Feyenoord dit seizoen in 90 minuten. Maar na rust, met een man meer, speelde het geen enkele kans meer uit. Ineens gingen spelers vreemde dingen doen. Nota bene de centrale middenvelders Van Ginkel en Hendrix liepen zomaar weg uit hun posities. Het fanatieke drukzetten uit de eerste helft? Dat was totaal niet meer te zien.

Cocu noemde het 'een mysterie' hoe het kan, dat teams in zijn algemeenheid zo vaak niet goed 11 tegen 10 uitspelen. ,,Onze tweede helft? Die sloeg nergens op.''

- In dat tweede bedrijf leefde Feyenoord juist op met een man minder. Met aanvoerder Karim El Ahmadi als de personificatie, zag ook Cocu. ,,El Ahmadi, die verloor na rust geen enkel duel.'' En Van Bronckhorst: ,,Ook Amrabat, hoe die inviel, dat hielp ook mee om te brengen wat we brachten in ondertal.''

- Daartegenover stond dan weer de totale apathie bij spits Michiel Kramer. En de invalbeurt van Sam Lammers bij PSV. Allebei bleken ze mentaal totaal niet 'klaar' om bij te dragen aan de wedstrijd. Ze wonnen nauwelijks duels in de lucht, timeden steeds net te laat. Wat wel voor Lammers pleitte is dat hij er na afloop zelf ook van baalde dat het 'niks was geweest met zijn invalbeurt'.

Volledig scherm Steven Berghuis krijgt geel. © Pim Ras Fotografie

Zoet van schlemiel tot held

Volledig scherm Jeroen Zoet glundert. © ANP Eigenlijk was er maar één speler die de hele wedstrijd zijn niveau constant hield. Dat was Jeroen Zoet. Hij hield Feyenoord zeker twee, drie keer uitstekend af van scoren. Zo werd de schlemiel van de vorige ontmoeting tussen beide clubs - met die onhandige eigen goal op basis van doellijntechnologie - ditmaal de held.



Hoe nu verder na zo'n eerste topper van dit eredivisieseizoen? Dat was de slotvraag voor beide trainers. Feyenoord verloor vorig jaar bijna nooit. Nu gebeurt dat in de eerste week met Champions Leaguevoetbal meteen twee keer. Van Bronckhorst koos ervoor de veerkracht van de tweede helft eruit te lichten. ,,Toen zag ik echt een team bij mij. Daar ben ik dan toch blij mee.''



Cocu probeerde het toch ook maar positief te houden. ,,Misschien is het voor spelers makkelijker om kritisch naar zichzelf te kijken na een zege. Voor het weekeinde was alles negatief. Nu verslaan we de kampioen en speelt Ajax gelijk en ben je ineens de winnaar van het weekeinde.''