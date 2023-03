Waarom PSV denkt dat Xavi Simons langer blijft en de clausule van Paris Saint-Germain niet vreest

Kan het jeugdige AZ in Europa weer die stuntploeg van tien jaar geleden worden?

AZ verraste dinsdagavond in Rome tegen de gerenommeerde Serie A-ploeg Lazio. In het verleden lukte het de club vaker om tegenstanders van formaat te verslaan en kwam het ver. Wordt er in Alkmaar een nieuwe stuntploeg geformeerd die weer eens ver kan komen in Europa?