Waarom PSV vanavond moet vrezen voor AZ-spits Myron Boadu

Door Nik Kok



Op het gezicht van maatje en ploeggenoot Calvin Stengs verschijnt een grote glimlach als het gaat om Myron Boadu en zijn opvallende statistieken in topwedstrijden. Want de vraag is of de spits van AZ dan misschien nog scherper is en gefixeerd op een uitzonderlijke prestatie. ,,Myron is iemand die vlak voor het fluitsignaal juist nog zomaar een grapje kan maken. Ook voor die wedstrijden, ja. Zo is hij echt.”