Waarom we mogen uitkijken naar het EK in 2020

Dat zijn nogal wat mitsen, maren en kleine wonderen. En zelfs dan, als het balletje telkens goed valt, ligt het in de lijn der verwachtingen dat we komende zomer na een mislukte poulefase met de staart tussen de benen weer op het vliegtuig stappen.



Wat tijdens de dramatische kwalificatieperiode van het EK 2016 al werd gevreesd, is het afgelopen jaar een pijnlijk feit geworden. Het huidige Oranje is op z'n best van het niveau Zweden, Oostenrijk en Ierland. Op een redelijke dag kunnen we thuis winnen van Bulgarije, op een mindere dag worden we afgeschminkt en te kijk gezet in Frankrijk. In Zweden, Oostenrijk en Ierland leven ze al vele jaren met deze wetenschap, maar voor Nederland is dit even wennen. Zeker voor de wat jongere Oranjefans; zij die de 'donkere' periode in de jaren tachtig niet hebben meegemaakt.