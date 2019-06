Walker langer bij City, De Ligt zegt nee tegen Barcelona

De transferperiode in Europa is alweer een dikke week geopend. Mis de komende maanden niets van alle geruchten en voltooide transfers in onze dagelijkse rubriek TransferTalk.

Walker verlengt bij City

Volledig scherm Kyle Walker in duel met Frenkie de Jong © EPA Manchester City heeft rechtsback Kyle Walker vastgelegd tot aan de zomer van 2024. De 29-jarige Engels international had nog een contract tot 2022.



Walker kwam in juli van 2017 over van Tottenham Hotspur en groeide in Manchester uit tot een belangrijke kracht in de defensie van City. Hij werd de afgelopen twee seizoenen kampioen.

Emmen haalt Payne

FC Emmen heeft Desevio Payne aangetrokken. De 23-jarige rechtsback komt over van Excelsior, waar hij een aflopend contract had. Payne tekent voor één seizoen, met een optie voor nog een jaar. ,,De keuze voor Emmen was niet zo moeilijk”, zegt Payne.



De Amerikaans-Nederlandse voetballer is al de vierde nieuweling voor komend seizoen bij Emmen. Eerder kwamen de Duitse linksback Jan-Niklas Beste, de Kroatische spits Marko Kolar en de Duitse doelman Matthias Hamrol naar de Drentse eredivisieclub.

PSV verhuurt Dante Rigo aan Sparta

Dante Rigo vertrekt bij PSV en gaat een seizoen op huurbasis bij Sparta spelen. De 20-jarige middenvelder trainde dinsdag voor het laatste mee bij PSV.

Bij Sparta komt hij onder meer Laros Duarte en Dirk Abels tegen, die Rigo nog kent van Jong PSV. Ook de oud-PSV’ers Mohamed Rayhi en Lassana Faye kent hij vanuit de jeugdopleiding van de Eindhovenaren.

PSV vindt het tijd dat Rigo op eigen benen gaat staan en wil dat hij een seizoen actief is in de eredivisie. De club gelooft zeker nog in de kansen op een basisplek van Rigo op lange termijn in het eerste elftal van PSV en gaat daarom ook zijn contract verlengen. De huidige verbintenis loopt af op 30 juni 2020.

Volledig scherm Dante Rigo (m) scoort voor PSV tegen Fortuna Sittard. © Aaron van Zandvoort/Soccrates

Sparta wijst bod Trabzonsor op Dervisoglu af

Sparta werkt zaterdag zijn eerste publiekstraining van het nieuwe seizoen af. Grote vraag is of Halil Dervisoglu dan ook nog van de partij is. Het Turkse Trabzonspor heeft serieuze belangstelling voor de spits. Dat bod van die club is door Sparta direct afgewezen. De verwachting is dat Trabzonspor nog terug zal komen met een bod. Dervisoglu, speler met Turkse roots, heeft er nooit een geheim van gemaakt in Turkije te willen voetballen.

Sparta is na het vertrek van Fankaty Dabo naar Coventry City nog altijd op zoek naar een rechtsback. De Rotterdammers waren mondeling rond met Moreno Rutten van VVV. Hij koos uiteindelijk echter voor een overstap naar Italië.

Volledig scherm Halil Dervisoglu. © Cor Vos

FC Twente laat Ricardinho en Nacho gaan

FC Twente rekent voor het komende seizoen niet meer op de vleugelverdedigers Ricardinho en Nacho. „De vraagtekens achter hun naam worden steeds dikker”, zegt technisch directeur Ted van Leeuwen.

Twente gaf in eerste instantie aan wel verder te willen met het tweetal, maar een terugkeer lijkt financieel niet haalbaar. Zowel de Spanjaard Nacho als de Braziliaan Ricardinho stond het afgelopen seizoen in de basis. Met Paul Verhaegh trok FC Twente al een nieuwe rechtsback aan. Voor de linkerkant is de club nog op zoek.

De club heeft er wel goede hoop dat Rafik Zekhnini binnenkort bij de selectie aansluit. „Rafik wil graag”, aldus Van Leeuwen. Het wachten is op het groene licht van zijn werkgever Fiorentina. Als de Italiaanse club er mee instemt, wordt de Noorse linkerspits opnieuw voor een jaar gehuurd.

AZ heeft het bod op Tijs Velthuis verhoogd. De Alkmaarders willen de centrale verdediger per direct overnemen. Velthuis heeft nog een 2-jarig contract bij FC Twente. FC Twente wees het eerste aanbod van AZ af.

Volledig scherm Nacho Monsalve. © BSR Agency

De Ligt niet naar Barcelona

Matthijs de Ligt gaat niet naar Barcelona. Volgens het Spaanse radiostation Cadena SER heeft Mino Raiola, de zaakwaarnemer van de 19-jarige Ajacied, de laatste aanbieding van de Catalanen naast zich neergelegd. Bayern München, Paris Saint-Germain en Juventus zouden meer over hebben voor De Ligt.

Volledig scherm Matthijs de Ligt. © Pim Ras Fotografie

PSV houdt deur open voor Robben

PSV blijft stille hoop houden op de terugkeer van Arjen Robben (35). Trainer Mark van Bommel heeft geregeld contact met de clubloze aanvaller, die vorige maand afscheid nam bij Bayern München. ,,De deur staat voor hem open, hij is vandaag nog welkom en dat weet Arjen. Maar goed, híj beslist’’, aldus Van Bommel.

Robben heeft aangegeven dat hij uiterlijk volgende week de knoop doorhakt over een eventueel vervolg van zijn loopbaan. PSV staat overigens ook nog in contact met een andere aanvaller, Steven Berghuis van Feyenoord.

Volledig scherm Arjen Robben. © BSR Agency