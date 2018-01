Warme begroetingen bij eerste training Advocaat op Kasteel

Geen plek meer voor Tobiasen in Sparta-staf

18:34 Voor Ole Tobiasen is geen plek meer in de technische staf van Sparta. De Deen, voormalig verdediger van onder meer Ajax en SC Heerenveen, was onder Alex Pastoor nog assistent-trainer bij de Rotterdamse club. De nieuwe coach Dick Advocaat heeft in Cor Pot en Fred Grim zelf twee hulptrainers meegenomen.