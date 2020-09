Was dit het al voor Robben? Na een halfuur al naar de kant bij rentree

Robben werd vervangen door Tomas Suslov, die acht minuten na rust voor de 1-1 zorgde namens FC Groningen. Waar de 96-voudig international van Oranje last van had werd niet helemaal duidelijk, maar Robben ging na een halfuur spelen op het veld zitten en trok direct zichtbaar teleurgesteld richting de kleedkamer. Nog voor hij de catacomben inging had hij zijn wedstrijdshirt en ondershirt al uitgetrokken en op de grond gegooid uit pure frustratie. Zijn ouders, vrouw en zoontjes keken vanaf de tribune flink teleurgesteld toe.

Robben speelde in 2004 zijn laatste wedstrijd in de eredivisie, waarna hij voor 18 miljoen euro van PSV naar Chelsea vertrok. Na drie jaar in Londen speelde hij twee seizoenen bij Real Madrid en daarna vertrok hij naar Bayern München, waar Robben liefst tien seizoenen speelde. In mei 2019 nam hij afscheid, maar een paar maanden geleden liet hij zich door algemeen directeur Wouter Gudde en technisch directeur Mark-Jan Fledderus toch verleiden tot een terugkeer bij zijn eerste voetballiefde FC Groningen.

Robben maakte zijn debuut in de eredivisie op 3 december 2000 als invaller bij RKC - FC Groningen. Na anderhalf jaar in de hoofdmacht van FC Groningen (12 goals in 52 wedstrijden) vertrok Robben in de zomer van 2002 voor 4,3 miljoen euro naar PSV, waar hij tot 21 goals in 75 wedstrijden kwam. Zijn laatste wedstrijd in de eredivisie speelde hij op 10 april 2004. PSV won toen met 5-0 van FC Groningen, mede door een assist van Robben. Na zijn goede EK 2004 in Portugal was Robben niet meer te behouden voor PSV.