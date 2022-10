Was Haarlem getuige van grootste stadionramp ooit? ‘Hoogtepunt als voetballer bleek dieptepunt als mens’

Podcast | ‘Het worden cruciale weken voor PSV’

PSV speelt als enige club uit Nederland Europees voetbal. In Londen is Arsenal de tegenstander. Een duel dat eerder werd uitgesteld door het overlijden van de Queen Elizabeth. In de AD Voetbalpodcast bespreekt Etienne Verhoeff de kansen van PSV met Rik Elfrink en ze kijken naar de bekerstunts.

6:00