Wat Ajax dit seizoen in de Champions League doet kán helemaal niet

STIFTEN Stiften met Sjoerd Overgoor: Vergeten wereldgoal, Hongaarse goulash en trainers in massagesa­lon

18 april Een scherpschutter is hij nooit geweest, maar zelfs zijn wereldgoal in het shirt van Go Ahead Eagles tegen Ajax verdween door het polletje van Mickey van der Hart in een donker hoekje van het collectieve geheugen. In Stiften, de videorubriek van De Stentor, doet Sjoerd Overgoor de trap die Oranje-doelman Jasper Cillissen verschalkte nog eens dunnetjes over. ,,Dat was onbetwist de mooiste goal in mijn carrière’’, stelt de man die in elf seizoenen betaald voetbal ‘liefst’ zeven keer het net vond. ,,Ach, er zijn verdedigende middenvelders, zoals mijn vriend Lion Kaak bij TOP Oss, die nog nooit hebben gescoord.’’