Wat als Oranje geen groepswinnaar wordt: dit zijn de scenario's

De kwalificatie voor WK's en EK's is sinds de invoering van de Nations League een beetje hogere wiskunde geworden. Nederland kan zich na de misstap in Montenegro tegen Noorwegen direct kwalificeren voor het WK in Qatar, maar wat als dat niet lukt?

Alle begin is makkelijk: er zijn tien Europese kwalificatiegroepen, waarvan elke winnaar zich direct plaatst voor het WK in Qatar. Duitsland, Frankrijk, België en Denemarken zijn bijvoorbeeld al zeker van het eindtoernooi. Portugal, Spanje en Nederland, bijvoorbeeld, nog niet.

Hoe?

Op het WK is plek voor 32 landen. Dertien daarvan komen uit Europa. Na de kwalificatie zijn dus nog drie plekken te verdelen voor Europese landen door middel van play-offs, waaraan in totaal twaalf landen meedoen. Dit zijn alle nummers twee uit de kwalificatiepoules én twee beste groepswinnaars uit de Nations League, die geen eerste of tweede zijn geëindigd in hun WK-kwalificatiepoule.

Wie?

Frankrijk, Spanje, Italië, België, Wales, Oostenrijk en Tsjechië behoren tot de beste groepswinnaars in de Nations League. De overige landen die bovenaan eindigden staan veel lager op de algehele ranking waardoor zij niet in aanmerking komen voor een play-offplek.



Italië en België, beide groepshoofd, zijn al zeker van een tweede plek. Oostenrijk kan hooguit derde eindigen in de WK-kwalificatiepoule en zal dus aan de play-offs deelnemen. Dit geldt ook voor Wales óf Tsjechië die bij elkaar in de kwalificatiepoule zitten; een van deze twee landen zal eindigen achter België. Daarmee zijn de beste groepswinnaars uit de Nations League duidelijk.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Oranje wordt tweede

Mocht Nederland verliezen van Noorwegen, maar toch als tweede eindigen in de WK-kwalificatiepoule (dan moet Turkije niet winnen van Montenegro), dan gaan ‘we’ dus samen met elf landen de play-offs in.

Voor de drie overgebleven plekken worden de twaalf landen in maart over drie mini-toernooien verdeeld. Die bestaan uit een halve finale en finale, allebei over één wedstrijd. Een loting maakt uit welk land thuis zal spelen. De drie winnaars van de mini-toernooien gaan alsnog naar het WK in Qatar.

Oranje wordt derde

Het Nederlands elftal kan in theorie nog derde worden in de poule als Oranje dinsdag van Noorwegen verliest, en Turkije van Montenegro wint. Als de ploeg van Louis van Gaal derde wordt, gaat het WK aan de neus voorbij vanwege de tweede plek in de poule van de Nations League.

Dit zijn de standen in de WK-kwalificatie poules:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier onze video's voor Oranje: