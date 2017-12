Wat Assaidi betreft was NAC-uit een nieuw begin

Door Fardau Wagenaar 'Tot hier en niet verder!' Dat was het gevoel dat de spelers van FC Twente gisteren tegen NAC zo strijdlustig maakte. De voetballers maakten na de 2-3 nederlaag tegen ADO Den Haag van afgelopen zaterdag samen een afspraak, zo vertelt Assaidi. ,,Strijd leveren, de mouwen opstropen, vechten en drie punten pakken in Breda. Dat is gelukt, we hebben het samen gedaan." Dat is heel aardig van hem om te zeggen, maar Twente won vooral dankzij zijn klasse en twee goals. Assaidi voelde na de overwinning een lading sneeuwballen tegen zich aan ketsen. De frustratie van het thuispubliek raakte hem alleen letterlijk. ,,Het deed geen pijn. Als je wint, kun je alles hebben'', zegt hij vrolijk. Het was de eerste uitzege van Twente na tien nederlagen. De slotfase was bloedstollend, bijna ging het nog mis, maar dit keer bleef Twente overeind. ,,Het was lang geleden dat we uit wonnen. Als je onderin meedoet, moet je aan de bak. Dan heb je pech, krijg je penalty's niet mee en dat soort dingen. Maar dit keer dacht ik: 'Het moet toch een keer goed gaan?' En het is gelukt."

Houdbaar

Zijn eerste goal viel in de 48e minuut. ,,Ik raakte 'm goed, maar het was een houdbaar schot." NAC-doelman Nigel Bertrams, die er later met rood af moest, blunderde. Na een uur toonde Assaidi weer zijn enorme klasse, zijn trainer Gertjan Verbeek noemt hem niet voor niets de beste speler van zijn ploeg. Assaidi stuurde twee tegenspelers het bos in en schoot met zijn linker, zijn verkeerde been, in de lange hoek. ,,Dat was een mooie, maar mooier is dat het ons drie punten oplevert, daar ben ik ontzettend blij mee."



FC Twente verliet na de degradatiekraker gisteren in ieder geval voor even de laatste plek en staat nu vijftiende met dertien punten, boven NAC, Roda JC en Sparta. ,,Hopelijk is dit het einde van de misère. Een nieuw begin, zaterdag gaan we verder, met dit goede gevoel'', zegt Assaidi. ,,We willen niet meer in de problemen komen, dus ik zeg: op naar boven."