Wat er allemaal fout gaat bij Ajax na de winterstop

Roland Baas helpt Go Ahead met eerste treffer in betaald voetbal aan punt bij SC Cambuur

28 januari Roland Baas heeft Go Ahead Eagles maandagavond in de slotfase aan een punt geholpen in het uitduel met SC Cambuur. De 22-jarige linksback was alert door in de voorlaatste minuut na een vrije trap van Jeff Stans vanuit de rebound toe te slaan: 1-1.