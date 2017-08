Wat goed is in eredivisie, komt én vertrekt steeds sneller

Onder de top 3 kampen de clubs met dezelfde problemen. Want niet alleen de grote voetballanden winkelen graag in de eredivisie. De 68 spelers die hun heil deze zomer over de grens zochten, spelen tegenwoordig in maar liefst 33 verschillende competities. ,,De markt is groter geworden'', zegt Van Hooijdonk. ,,Spelers die normaal gesproken bij een Nederlandse club zouden tekenen, zie je nu wachten. Die gaan nu naar Bulgarije of weet ik waar.''



Bij ADO Den Haag kunnen ze daar over meepraten. De club wilde graag verder met Dion Malone, maar raakte de ervaren steunpilaar kwijt aan FK Qäbälä uit Azerbeidzjan. ,,Daar gingen spelers vijf jaar geleden niet naartoe'', zegt ADO's manager voetbalzaken Jeffrey van As.



,,Ludcinio Marengo is naar Noorwegen gegaan, maar voor hem was ook interesse uit Moldavië. Dat zijn niet de landen waar je meteen aan denkt. Ook daar zitten echter rijke clubeigenaren. Het leven achter het voormalige IJzeren Gordijn wordt ook steeds meer Westers, dat maakt het voor voetballers makkelijker. In plaats van een paard en wagen zie je er tegenwoordig Ferrari's door de straten rijden.''



,,Er zijn steeds meer landen interessant, omdat je er meer kan verdienen dan in Nederland'', beaamt Hesp. ,,Maar ook omdat je er misschien de kans krijgt om Europees voetbal te spelen. Dat wordt in Nederland steeds moeilijker.''



Zorgen om de eredivisie maakt Hesp zich niet. ,,Het blijft een interessante competitie omdat de jeugd hier de kans krijgt. We worden steeds meer een opleidingsland, omdat we nou eenmaal niet de mogelijkheden hebben om ervaren spelers te halen. Laat de Kik Pieries van deze wereld dan maar lekker debuteren.''



Ook Jansen ziet het niet zo somber in. ,,Het publiek accepteert het'', zegt de Hagenaar. ,,Ik maak me pas zorgen als de stadions leeg zitten. Maar het lijkt wel of er nóg meer belangstelling voor de eredivisie is.''