Wat is er nog over van het Nederlands elftal dat met 4-1 van Wit-Rusland won?

Terug naar 7 oktober 2016. Na een 1-1 gelijkspel uit tegen Zweden is Wit-Rusland de tweede tegenstander in de WK-kwalificatiereeks. Door doelpunten van Quincy Promes gaat de ploeg van Danny Blind met 2-0 de rust in, maar maakt Alexei Rios net na de pauze de aansluitingstreffer. Door goals van Davy Klaassen en Vincent Janssen wordt het uiteindelijk nog 4-1, maar van een jubelstemming was na afloop niets te merken.



Zes basisspelers van toen zijn er morgenavond niet bij. Maarten Stekelenburg verdedigde in 2016 het doel nadat Jeroen Zoet tegen de Zweden mocht aantreden. Stekelenburg maakt al tijden geen deel meer uit van de Nederlandse selectie en is zijn basisplek kwijtgeraakt aan Jasper Cillessen. Ook de verdediging bestaat grotendeels uit andere spelers. Daley Blind begon als linksback met Virgil van Dijk naast zich als centrale verdediger. Jeffrey Bruma maakte het centrum compleet met Rick Karsdorp als rechtsback aan zijn zijde. Karsdorp verving Daryl Janmaat, maar van hen is allang geen sprake meer. Zij zijn al dan niet door blessureleed in de pikorde voorbijgestreefd door Kenny Tete en Denzel Dumfries. Ook Bruma is zijn plek in het centrum kwijtgeraakt; Matthijs de Ligt is hem gepasseerd.